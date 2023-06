In piazza 90 sigle laiche e cattoliche

Al via la manifestazione nazionale della Cgil a Roma, insieme con un’ampia rete di associazioni, laiche e cattoliche (circa 90 sigle), ‘Insieme per la Costituzione’, in difesa del diritto alla salute, per il rilancio del Servizio sanitario nazionale, pubblico e universale, e per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Si parte da piazza della Repubblica. Il segretario della Cgil Maurizio Landini è alla testa del corteo che arriverà a Piazza del Popolo. In piazza sono attesi anche la segretaria del Pd Elly Schlein, il presidente dei Democratici e governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini e il leader del M5s Giuseppe Conte. Nel documento messo a punto per la manifestazione si indica che “una sanità pubblica vuol dire garantire le cure per tutte e tutti, in tutto il Paese, e fermare la privatizzazione della sanità e della salute”.

