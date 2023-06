Protagonista uno ragazzi coinvolti nello schianto di Roma costato la vita a un bambino

Il video degli youtuber TheBorderline poco prima dell’incidente mortale che a Casal Palocco, a Roma, ha provocato la morte di un bambino. Le immagini sono state pubblicate su Tik Tok da uno dei ragazzi coinvolti nello schianto. A bordo di un Suv di lusso, i cinque ragazzi si sono scontrati frontalmente con una Smart For Four: a perdere la vita è stato Manuel, 5 anni, in gravi condizioni la mamma Elena e la sorellina Aurora. In questo filmato postato in rete uno dei giovani bacia proprio la Lamborghini blu e scherza rivolgendosi proprio a una Smart che viaggia troppo lenta: “Aho’ la macchina tua costa 300 euro al Conad, la mia costa un miliardo”. Il protagonista del video si è scusato sui social sottolineando il fatto di non essere stato lui alla guida al momento dell’impatto e di sentirsi devastato dal dolore che sta provando.

