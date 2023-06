Le 'challenge' collegate anche alle auto, i video postati sui social

Sono famosi su youtube e su Tik Tok, dove hanno 260mila follower: sono i The Borderline, i giovanissimi coinvolti nell’incidente stradale a Casal Palocco, a Roma, nel quale ha perso la vita un bimbo di soli cinque anni. Nei video postati sui social diverse ‘challenge’, una delle quali sarebbe proprio collegata, secondo gli inquirenti, all’incidente stradale. Ciaffa, Leo e Dp: questi i nomi da youtuber.

Tra i video, ci sono diverse sfide legate alle auto: su Tik Tok quella che li ritrae per cinquanta ore ininterrotte in una Tesla.

Diversi video su youtube superano il milione di visualizzazioni.

Vito Loiacono, uno di loro, posta su Youtube soprattutto video molto brevi che lo ritraggono in diverse situazioni di ‘come si comportano i ragazzini’… In vari contesti. Tra i video, anche quelli che spiegano “come si comportano i ragazzini in auto”.

In particolare, c’è un video postato da Loiacono 19 ore fa su Tik Tok che lo ritrae con la Lamborghini blu che sarebbe quella al centro dello schianto. Sotto ai commenti che stanno arrivando, Loiacono ha commentato: “Salve, il trauma che sto provando è indescrivibile, ci tengo solo a dire che io non mi sono mai messo al volante e che sto vicinissimo alla famiglia della vittima”.

I commenti sui social

‘Avete rovinato una famiglia per un video pietoso e inutile’. E ancora ‘Ora provate la 30 anni al gabbio’. ‘Chiudete questo canale per decenza e per rispetto della povera anima finita in cielo’. Si moltiplicano i commenti di insulti sotto l’ultimo video postato da ‘The Bordeline’, il canale YouTube da 600mila follower dove i ragazzi protagonisti ieri del drammatico incidente a Roma che è costato la vita ad un bambino di 5 anni e al ferimento della mamma e della sorellina, postavano e “video assurdi e unici”.

Giovanissimi, si ingegnavano ogni settimana per portare contenuti per i loro fan: 24 ore sulla mini zattera, 24 ore sulla ruota panoramica senza scendere, sfide estreme e scherzi. L’ultimo ’24 ore sulla mini zattera’. Il sospetto degli inquirenti è che l’obiettivo di ieri fosse appunto portare a termine una delle loro ‘challenge’ con la Lamborghini che avevano noleggiato.

“Non siamo ricchi ma ci piace spendere per farvi divertire a voi”. Si presentano così sul loro canale YouTube da 600mila follower ‘The Borderline’, dove i ragazzi protagonisti ieri del drammatico incidente a Roma che è costato la vita ad un bambino di 5 anni e al ferimento della mamma e della sorellina, postavano e “video assurdi e unici”.

