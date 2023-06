Foto da Facebook Elena Uccello

Secondo quanto riportano alcuni quotidiani, a bordo di una delle auto c'erano degli youtuber/influencer che giravano un video

Un bambino di 5 anni è morto a Roma in un incidente stradale. E’ successo poco prima delle 16 di mercoledì, in via Macchia Saponara.

A seguito di uno scontro tra due auto, il piccolo, che era a bordo di uno dei due veicoli, è stato trasportato in gravissime condizioni all’ospedale Grassi di Ostia, dove è deceduto poco dopo. Sul posto è intervenuta la polizia locale. Secondo quanto riportano alcuni giornali, a bordo dell’altra auto c’erano degli youtuber/influencer che giravano un video: Il Messaggero riporta che “avevano trascorso 50 ore a bordo di una Lamborghini per una ‘challenge’ e stavano rientrando a casa”.

Il sindaco di Roma: “Dolore, accertare responsabilità”

Mi unisco al dolore dei familiari del piccolo che ha perso la vita nel tragico incidente di oggi a Casal Palocco. Mi auguro che la madre e la sorellina possano rimettersi presto e che le forze dell’ordine accertino quanto prima le responsabilità di quanto è accaduto. — Roberto Gualtieri (@gualtierieurope) June 14, 2023

