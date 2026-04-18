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sabato 18 aprile 2026

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Illinois, tornado sradica un albero nella cittadina di Lena

LaPresse
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Venerdì un tornado ha devastato Lena, un piccolo villaggio nel nord-ovest dell’Illinois, abbattendo linee elettriche e tetti, sradicando alberi e costringendo le autorità a chiudere l’insediamento. Una donna che stava andando a prendere il figliastro alla scuola media del villaggio ha dovuto accostare in un autolavaggio per ripararsi dalla tempesta e ha girato un video in cui si vede un grande albero venir sradicato dal terreno.
La tempesta ha causato danni ingenti in tutta Lena, centro di quasi 3mila abitanti a circa 200 chilometri da Chicago.