Illinois, tornado sradica un albero nella cittadina di Lena

Venerdì un tornado ha devastato Lena, un piccolo villaggio nel nord-ovest dell’Illinois, abbattendo linee elettriche e tetti, sradicando alberi e costringendo le autorità a chiudere l’insediamento. Una donna che stava andando a prendere il figliastro alla scuola media del villaggio ha dovuto accostare in un autolavaggio per ripararsi dalla tempesta e ha girato un video in cui si vede un grande albero venir sradicato dal terreno.

La tempesta ha causato danni ingenti in tutta Lena, centro di quasi 3mila abitanti a circa 200 chilometri da Chicago.