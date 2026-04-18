Accesso Archivi

Accesso Archivi

sabato 18 aprile 2026

Ultima ora

Rapina a Napoli, il geologo ricostruisce lo scavo effettuato dai ladri sotto la banca colpita

LaPresse
LaPresse
Seguici su Google Discover

I Carabinieri di Napoli hanno diffuso un video che mostra l’elaborazione tridimensionale degli scavi effettuati dai ladri che il 16 aprile hanno rapinato il Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, nel capoluogo campano. I malviventi hanno lavorato sotto al caveau della banca e sono riusciti a sfuggire ai carabinieri riparando nella rete fognaria, dove sono stati ritrovati un generatore elettrico e alcuni attrezzi. La ricostruzione in 3D è stata realizzata con l’aiuto del geologo Gianluca Minin.