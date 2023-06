Partenza da Piazza della Repubblica per arrivare ai Fori Imperiali. Gli organizzatori: "Saremo un milione"

Sono diverse migliaia le persone in piazza della Repubblica per partecipare al corteo del Roma Pride. La partenza della manifestazione per i diritti è fissata alle 15, e davanti alla grande fontana antistante la basilica di Santa Maria degli Angeli sono fermi ai nastri, in attesa del via, i primi carri dei 34 che sfileranno per le vie della Capitale, per concludere la marcia sui Fori Imperiali. Centinaia le bandiere arcobaleno, le corone fiorate, gli striscioni e i cartelloni che inneggiano alla tutela dei diritti della comunità Lgbtqia+, e non solo. Lo slogan di quest’anno è “Queeresistenza“.

Bonino: “Importante accettare ‘devianze'”

“Non è il mio primo Pride, ma è la prima volta che abbiamo fatto un carro proprio per sottolineare quanto sia importante non solo per +Europa ma per tutti i cittadini accettare le devianze”. Lo ha detto a LaPresse la leader di + Europa Emma Bonino, che partecipa al Roma Pride a bordo di un carro allestito dallo stesso gruppo. Insieme con Bonino, sul carro, certo il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova. In decine si avvicinano al carro per scattare una foto o un selfie con Bonino.

