Mario Colamarino: "Il vero problema non è la maternità surrogata ma la genitorialità di persone dello stesso sesso"

“Devo ringraziare il sindaco Gualtieri, non devo nessuna scusa al Presidente Rocca“. Così il portavoce del Pride di Roma, Mario Colamarino, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione della manifestazione che si terrà sabato a Roma.”Ci saranno 34 carri, 12 in più dello scorso anno. Quest’anno vogliamo fare ancora meglio perché Roma merita un Pride internazionale”, ha aggiunto.

“Pro Vita ha fatto un comunicato e un video minaccioso con cui attaccava Rocca per il patrocinio. Dopo poco ore Rocca manda una Pec e ritira il patrocinio fino ad arrivare al surreale alla farsa della richiesta delle scuse. Sono loro che devono chiedere scusa a noi per aver marginalizzato la nostra comunità“, ha aggiunto. “Il vero problema non è la maternità surrogata ma la genitorialità di persone dello stesso sesso”, ha precisato.

Gualtieri: “Evento importantissimo, segno di vitalità e apertura”

“Trovo il Pride una manifestazione importantissima, segno di vitalità e apertura di Roma“. Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, intervistato da Rtl. “È un momento molto bello“, aggiunge, a dimostrazione di quanto la città sia “aperta, inclusiva, accogliente”. Domani è in programma nella Capitale la sfilata di carri colorati, dj e ballerini da piazza della Repubblica fino a piazza Venezia e al Foro Romano.

