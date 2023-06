Lo ha rivelato il ministro della Difesa Crosetto al 'Forum in Masseria' con Bruno Vespa

Nelle acque vicino a Napoli le forze speciali italiane hanno liberato una nave turca di cui un gruppo di migranti aveva preso il controllo, sequestrandone l’equipaggio. A rivelarlo è stato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, durante l’intervista con Bruno Vespa alla quarta edizione del ‘Forum in Masseria’. “C’è una nave turca che è stata sequestrata da dei clandestini vicino a Napoli e ci sono le forze speciali italiane che hanno ripreso il controllo della nave e adesso devono liberare tutto l’equipaggio. Pare che siano 15 i clandestini che hanno preso il controllo di una nave turca, sequestrando i 22 dell’equipaggio. Sono intervenute le forze speciali italiane di stanza a Brindisi, che hanno ripreso il controllo della nave. I 15 clandestini, di cui 2 o 3 armati non si sa come, sono rifugiati nella nave. Adesso va liberato tutto l’equipaggio e messa in sicurezza la nave”, ha spiegato Crosetto.

