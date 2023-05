La situazione in Kosovo è “migliorata rispetto a ieri“. Lo dice il ministro della Difesa, Guido Crosetto. “Sembra esserci meno tensione – dice Crosetto -, anche se ci sono ancora manifestazioni davanti ai municipi delle quattro municipalità. Stiamo cercando una soluzione diplomatica, più che pensare alla forza d’interdizione che può essere fatta dai militari presenti nell’area. Stanotte abbiamo passato la nottata col ministro Tajani e la presidente Meloni chiamando i nostri colleghi sia serbi, sia kosovari, chiamando i nostri colleghi europei perché facessero anche loro pressione perché è una cosa che scaturisce da una volontà politica di alzare la tensione. Noi vorremmo che cessasse questa cosa perché il confine tra il Kosovo e la Serbia è uno di quei luoghi pericolosi in cui una scintilla potrebbe far scoppiare un incendio“.

