Accordo stragiudiziale tra i due: cadono le accuse di lesioni e percosse. Resta nei confronti del rapper quella di rissa

Accordo fra Fedez e Cristiano Iovino: il personal trainer rinuncerà a presentare querela di parte nei confronti del rapper in relazione al pestaggio che sarebbe avvenuto ai suoi danni nella notte tra il 21 e il 22 aprile scorsi. L’anticipazione, confermata da fonti legali, è stata pubblicata da Fabrizio Corona sul sito Dillinger News. Il cantante Federico Leonardo Lucia (Fedez), assistito dall’avvocato Gabriele Minniti, avrebbe raggiunto un accordo economico con il 37enne romano, aggredito da un branco di 8-9 persone mentre rincasava in piena notte dopo una lite nella discoteca The Club, rappresentato dal legale Daniele Barelli. L’intesa dovrebbe far cadere le accuse di lesioni e percosse, perseguibili solo a querela di parte, su cui indaga la Procura di Milano. Resterebbe in piedi invece l’accusa di rissa, per cui il rapper è indagato, che invece è procedibile d’ufficio.

