Erano rimasti bloccati sulla Cresta Kuffner a quota 4000 metri

II Soccorso Alpino Valdostano è intervenuto sulla Cresta Kuffner del Monte Bianco, a quota 4000 metri, per recuperare due alpinisti cinesi in difficoltà. Questi ultimi, a causa della neve troppo molle, non riuscivano a rientrare in sicurezza. Entrambi illesi, sono stati portati a Courmayeur.

