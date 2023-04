Due gruppi di sciatori si trovavano nella zona del distacco

Intervento del Soccorso Alpino Valdostano per una valanga alla Punta Valletta (Pila-Gressan). Due gruppi di sciatori si trovavano nella zona del distacco. Sono in corso sorvoli e ricognizione per verificare se ci siano persone coinvolte. Gli sciatori individuati vengono evacuati mediante elicottero e saranno valutate dal medico di equipaggio le loro condizioni fisiche.

