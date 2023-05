Denise Galatà era caduta in acqua mentre faceva rafting nel fiume Lao

È stato ritrovato il corpo senza vita di Denise Galatà, la studentessa di 17 anni dispersa dopo essere caduta nelle acque del fiume Lao, nel parco del Pollino, dal gommone di cui si trovava per praticare rafting con alcuni compagni di scuola. A trovare il cadavere sono stati i Vigili del fuoco: era nel territorio tra Laino Borgo e Laino Castello, in provincia di Cosenza. La giovane era originaria di Cinquefrondi, in provincia di Reggio Calabria.

Valditara, cordoglio per morte Denise Galatà

“Il mio cordoglio ai genitori di Denise Galatà e alla comunità scolastica per questa tragedia. La direttrice dell’Usr calabrese ha già disposto una ispezione per capire le condizioni organizzative e di sicurezza dell’attività proposta ai ragazzi dalla scuola”. Così il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara sulla morte di Denise Galatà, scomparsa durante un’escursione in rafting con i compagni di scuola lungo il corso del fiume Lao, a Laino Borgo.

In riferimento al caso della studentessa dispersa in seguito a un incidente accaduto durante una gita in Calabria, il Ministro dell’Istruzione aveva fatto sapere di aver “già chiesto all’USR Calabria di fare adeguati accertamenti per verificare che tutte le misure di sicurezza siano state adottate”.

Sindaco Rizziconi: “Costernato, qui ci conosciamo tutti”

Il sindaco di Rizziconi, il paese dove viveva la giovane, si è detto costernato. “Questa morte è una tragedia per tutti noi. Sicuramente il giorno del funerale sarà indetto il lutto cittadino”, ha dichiarato a LaPresse, Alessandro Giovinazzo. “Già ieri sera – aggiunge il primo cittadino – sono andato a casa dai genitori di Denise anche se era una situazione su cui c’era poco da fare. Sono costernato, io ho saputo del ritrovamento del corpo dagli organi di informazione. I familiari già ieri sera tardi sono andati a Laino Borgo dove il comune si è messo a disposizione per trovare loro un alloggio. Si è sperato fino all’ultimo. È da ieri che tutta la cittadinanza sta vivendo questo dramma perché qui ci conosciamo tutti. Denise si era affacciata adesso alla vita, chissà che progetti aveva”.

