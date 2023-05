Denise Galatà è caduta in acqua durante la discesa in gommone nel fiume Lao

Sono riprese all’alba lungo il corso del fiume Lao, a Laino Borgo, in provincia di Cosenza, le ricerche di Denise Galatà, la 17enne dispersa durante una escursione in rafting con i compagni di scuola. La giovane, originaria di Cinquefrondi (Reggio Calabria) è caduta in acqua durante la discesa in gommone. Assieme a lei un gruppo di studenti dell’istituto Rechichi di Polistena, tutti in buone condizioni malgrado un comprensibile stato di shock. Oltre a varie squadre di soccorso a terra e fluviali anche un elicottero e diversi droni.

