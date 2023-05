Il fatto è avvenuto in un istituto superiore del Milanese. La docente è stata colpita a un avambraccio con un'arma da taglio

Una professoressa di 51 anni è stata ferita a un avambraccio, con un’arma da taglio, da uno studente dell’Isitututo superiore ‘Emilio Alessandrini’, in via Einaudi ad Abbiategrasso, in provincia di Milano. Dalle prime informazioni, l’aggressione sarebbe avvenuta nella scuola e il ragazzo di 16 anni è stato fermato dalle forze dell’ordine. Il giovane, con una pistola giocattolo, avrebbe anche intimato ai compagni di uscire dall’aula, senza ferirne nessuno. All’arrivo dei carabinieri, il 16enne non ha fatto resistenza lasciando la pistola sul banco, ben visibile.

