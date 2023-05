Un compagno di scuola del 16enne che ha aggredito una docente ad Abbiategrasso: "Doveva essere interrogato in storia e rischiava il debito"

Arriva la testimonianza di un compagno di classe della studente di una scuola superiore di Abbiategrasso che ha accoltellato una docente. “Stava consegnando i lavori in classe e quando si è chinata l’ha accoltellata”, dice l’adolescente. La donna è stata ferita a un braccio e alla testa con un’arma da taglio: non è in condizioni gravi, ricoverata in codice giallo all’ospedale di Legnano. Il giovane, 16enne, bloccato dai carabinieri: avrebbe anche minacciato alcuni compagni con una pistola finta per poi tentare di ferirsi.

“La prof aveva chiesto a lui e ai suoi amici se si volevano scusare perché avevano combinato dei guai, spegnevano la lavagna elettronica, avevano tirato uno spray che emetteva odori molto brutti”, ha raccontato il ragazzo, che conferma l’episodio della pistola giocattolo. “Doveva essere interrogato in storia e rischiava il debito in storia e in italiano“, spiega ancora lo studente che poi sottolinea come l’autore del gesto non fosse isolato all’interno della classe e avesse un suo gruppo di amici e rimarca come avesse “rapporti buoni con tutta la classe”.

