Si tratta di un ultra80enne, deceduto di setticemia. Ma aveva diverse infezioni batteriche e il fungo non è ritenuto la causa della dipartita

Un uomo ultra 80enne è morto all’ospedale Sacco di Milano questa mattina di setticemia a causa di diverse infezioni batteriche e una funginea da ‘Candida auris’: al momento, secondo quanto apprende LaPresse da fonti sanitarie, il fungo non è ritenuto la causa della morte. La vittima era arrivata nell’ospedale milanese – specializzato in infettivologia – due settimane fa dalla Grecia dopo essere stato ricoverato e gravemente malato già nel 2022 nel paese ellenico. Le sue condizioni sono peggiorate nei mesi. La ‘Candida auris’ – spiegano le fonti – in questo momento è ritenuta un’allerta sanitaria negli Stati Uniti d’America.

