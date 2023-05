Foto da Instagram Non Una di Meno

La mobilitazione di Non Una di Meno e del Cantiere: "Non pensiamo sia un'eccezione"

Mobilitazione per i fatti avvenuti a Milano, dove degli agenti della polizia locale hanno manganellato una donna trans durante un arresto. Sabato 27 alle 17 è prevista una ‘passeggiata solidale’ davanti al Parco Trotter organizzata da Non Una di Meno e dal Cantiere. “Questo episodio è l’ennesimo abuso in divisa ai danni di persone trans, razzializzate, sex worker. Non possiamo accettare le retoriche che parlano di presunta sicurezza. Voi la chiamate sicurezza, noi la chiamiamo violenza”, si legge nel lancio della mobilitazione.

“Non stiamo in silenzio, portiamo la nostra solidarietà alla donna aggredita e alle comunità coinvolte”.

