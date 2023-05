Immagine d'archivio

L'impatto è avvenuto questa mattina sulla provinciale tra Rutigliano e Conversano

Tragedia della strada lungo la provinciale che collega Rutigliano e Conversano, in provincia di Bari: un uomo di 77 anni che era in sella a una bici, è stato travolto da un’auto ed è morto. Stando a quanto si apprende, l’impatto è avvenuto questa mattina, dopo le 8.30, all’altezza del chilometro 15. Inutili i soccorsi. Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Triggiano (Bari) per procedere ai rilievi utili ad accertare la dinamica ed eventuali responsabilità.

