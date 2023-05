Del sodalizio mafioso facevano parte anche donne. Sequestrati 3kg di tritolo

Venti ordinanze di custodia cautelare nell’ambito dell’inchiesta coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari sul traffico di droga. Gli indagati, stando a quanto contestato nel provvedimento firmato dal gip del tribunale del capoluogo pugliese, avrebbero fatto parte di un sodalizio diretto e promosso da persone ritenute vicine al clan Pistillo che sarebbe stato attivo ad Andria e nella zona del nord barese. Dell’associazione avrebbero fatto parte anche le donne. Sequestrati più di 3 chili di tritolo, in aggiunta a 24 chili di marijuana, 15 chili di hashish e un chilo di cocaina.

