Sulla plantigrada pende un'ordinanza di abbattimento firmata dal presidente della Provincia dopo l'aggressione mortale di Andrea Papi

Tar di Trento blindato, con le forze dell’ordine che presidiano l’area in tenuta antisommossa. All’esterno, infatti, le associazioni animaliste manifestano mentre è in corso la camera di consiglio dei giudici chiamati a decidere le sorti dell’orsa JJ4 su cui pende un’ordinanza di abbattimento firmata dal presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, a seguito dell’aggressione mortale di Andrea Papi, 26 anni di Caldes, mentre stava facendo running sul monte Peller. “L’esito della camera di consiglio sull’orsa JJ4 non arriverà prima di venerdì mattina” ha detto l’avvocato Claudio Linzola, consulente legale per Lav, aggiungendo che “I giudici hanno valutato attentamente tutte le rimostranze presentate”.

