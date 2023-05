Si decide sull'ordinanza di abbattimento firmata dal presidente della Provincia, Fugatti

Attesa per oggi la sentenza del Tar di Trento sulle sorti dell’orsa JJ4. I giudici amministrativi sono in camera di consiglio per decidere sulla legittimità dell’ordinanza di abbattimento dell’animale firmata dal presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, a seguito dell’aggressione mortale di Andrea Papi, 26 anni di Caldes, mentre stava facendo running sul monte Peller. Tribunale blindato con le forze dell’ordine che stanno presidiando l’area in tenuta antisommossa. All’esterno protesta delle associazioni animaliste.

Albergatori val di Sole: “Disdette turisti causa orsi”

Intanto questa mattina, durante l’assemblea generale di categoria, la presidente dell’Associazione albergatori della val di Sole, in Trentino, ha detto che quest’anno alcuni turisti hanno disdetto la loro prenotazione a causa del pericolo di aggressioni da parte di orsi. “Alcune disdette sono arrivate. Le ripercussioni ci sono state ma siamo sicuri che riusciremo a superare anche questo momento”. Gli albergatori hanno dunque sottolineato l’esigenza di “creare un decalogo per rispondere ai dubbi dei turisti“.

