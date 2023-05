Nelle immagini i colpi contro la vetrina

Colpi di kalashnikov contro la vetrina di un poliambulatorio per una rapina. I carabinieri di Brescia hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale – emessa dal GIP di Brescia su richiesta della locale Procura – nei confronti di 3 persone ritenute a vario titolo presunte responsabili dei reati di porto illegale di arma da guerra in luogo pubblico, minaccia aggravata, danneggiamento, rapina aggravata, ricettazione, riciclaggio e danneggiamento a seguito di incendio. Le indagini sono partite dopo che la vetrata di un poliambulatorio di Palazzolo sull’Oglio era stata colpita a colpi di kalashnikov. Le indagini hanno consentito di arrivare al presunto autore e di invididuare il presunto mandante, di raccogliere ulteriori indizi di reato anche in relazione alla partecipazione a una rapina a mano armata che si è verificata nel luglio 2020 a Palazzolo sull’Oglio, di circoscrivere il movente della sparatoria contro lo studio medico e il contesto in cui sono maturati i due episodi criminosi.

