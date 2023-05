Ruman Abdul èrimasto schiacciato da macchinario all'azienda Crocolux di Trezzano sul Naviglio. I colleghi: "Era il primo giorno di lavoro senza contratto"

E’ morto nel pronto soccorso del Niguarda l’operaio di 25 anni del Bangladesh schiacciato da un macchinario industriale questa mattina all’azienda Crocolux di Trezzano sul Naviglio. Secondo fonti ospedaliere il giovane è arrivato con un trauma cranico maggiore e già in arresto cardiaco. La vittima si chiama Ruman Abdul. Alcuni colleghi suoi connazionali hanno spiegato che per il 25 enne era il primo giorno di lavoro e che è morto “venti minuti dopo aver iniziato a lavorare”. Da quanto raccontano la vittima sarebbe stata l’unica a non avere un contratto di lavoro nell’azienda che produce borse e cinturini, con un giro d’affari a bilancio da 1,3 milioni di euro all’anno e 54 dipendenti. Sono stati gli altri lavoratori a chiamare l’ambulanza intervenuta sul posto intorno alle 8.41.

