La tragedia in Garfagnana nel territorio del comune di Minucciano

Un operaio di cava di 55 anni è deceduto, poco prima delle 8 di stamani, dopo essere rimasto schiacciato sotto un masso in una cava in Garfagnana, nel territorio del comune di Minucciano, in provincia di Lucca. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri, i vigili del fuoco e gli operatori del Dipartimento della prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro: l’allarme era stato lanciato dagli stessi colleghi dell’uomo. I sanitari giunti non hanno potuto far altro che constatare la morte del cavatore.

