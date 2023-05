Il video mostra il lavoro di cittadini e volontari a Ronta di Cesena

A Ronta di Cesena si contano ancora i danni provocati dalle alluvioni che hanno colpito buona parte dell’Emilia-Romagna. Le immagini, riprese nei giorni scorsi, mostrano residenti e volontari mentre spalano fango in via Fornasaccia intonando la canzone ‘Romagna mia’. Assieme a loro c’erano anche gli ultras marchigiani dell’Osimana calcio. “Siamo molto provati, sono senza voce. Sono giorni che siamo a mollo nell’acqua e non stiamo dormendo. La situazione è critica. In fondo alla via è crollata la strada verso il fiume, ci sono dei lavori grandissimi da fare”, racconta a LaPresse Claudia Campedelli, abitante di Ronta di Cesena.

“A me ancora manca la luce al piano di sotto del mio appartamento, perché hanno finito di togliere l’acqua stamattina. Ci sono voluti tre giorni per toglierla tutta. Sabato sono venute 200 persone ad aiutare, è stata fatta una catena umana per i secchi di fango. È stato commovente. Qui si sono raccolti sette metri d’acqua in altezza, le cantine e gli scantinati sono state stati completamente allagati”.

