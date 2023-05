Operazione della polizia: misure cautelari per altre 4 persone

Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e associazione per delinquere finalizzata all’introduzione e all’uso in carcere di telefoni cellulari. Con queste e altre accuse, 52 persone sono state arrestate in un’operazione congiunta di Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno. Misure cautelari anche per altre quattro persone. I fatti sarebbero avvenuti all’interno del carcere ‘Caputo’ di Salerno. Secondo le accuse, il gruppo procurava droga e cellulari ai detenuti dentro la casa circondariale.

