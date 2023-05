Lina Di Domenico, vicecapo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria: "I nostri istituti soffrono di carenza di piante organiche del personale"

“La situazione delle nostre carceri soffre prevalentemente di carenza di piante organiche del personale non solo di polizia, ma anche dei direttori, a cui si sta cercando però, prontamente, di far fronte con nuove assunzioni”. Lo ha detto a LaPresse Lina Di Domenico, vicecapo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap), a Pescara nell’ambito del VIII Raduno dell’Associazione nazionale polizia penitenziaria, organizzato dal presidente Donato Capece, segretario nazionale del Sindacato autonomo polizia penitenziaria. “Per quanto riguarda i direttori è in procinto di terminare il corso e quindi, subito dopo l’estate, contiamo di coprire gli istituti penitenziari con i direttori“. Per quanto riguarda l’Abruzzo, “abbiamo visitato l’istituto di Teramo e conto di andare a visitare quello di Pescara. Ovviamente le notizie le conosciamo e anche lì si assicurano i servizi con notevole impegno della polizia penitenziaria”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata