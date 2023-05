La scena ripresa in un filmato amatoriale girato in zona Bocconi

(LaPresse) Una donna fermata dalla polizia locale, utilizzando taser e picchiata coi manganelli: è quanto si vede in un video diventato virale sui social che riprende la scena di una donna fermata in zona Bocconi, a Milano. Sono in corso tutte le verifiche da parte della polizia locale per accertare quasi siano le responsabilità degli agenti coinvolti. La polizia locale è in contatto con le autorità giudiziarie per attivare le necessarie azioni della magistratura. Non è chiaro cosa avesse fatto la donna per provocare l’intervento degli agenti.

