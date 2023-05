La scena, avvenuta in zona Bocconi, ripresa in un video amatoriale è stata diffusa sui social. Sala: "È un fatto grave"

Una donna fermata dalla polizia locale, utilizzando taser e manganelli: è quanto si vede in un video diventato virale sui social che riprende la scena di una donna fermata in zona Bocconi, a Milano.

Sono in corso tutte le verifiche da parte della polizia locale per accertare quasi siano le responsabilità degli agenti coinvolti. La polizia locale è in contatto con le autorità giudiziarie per attivare le necessarie azioni della magistratura.

Sala: “Video grave, non esclusa nostra denuncia”

“Non è certo una bella immagine, è un fatto grave“. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commenta il video. “Per poter intervenire – ha affermato a margine del collegamento con i volontari della Protezione civile della Città metropolitana di Milano, impegnati nell’assistenza alle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dall’alluvione – è necessario che la polizia locale faccia una relazione“. “Nell’attesa – ha aggiunto – i vigili sono stati messi in servizio interno. Successivamente, alla luce della relazione sono possibili due cose: provvedimenti interni come la sospensione o arrivare a una denuncia da parte nostra all’autorità giudiziaria che non è una cosa da escludere”.

