Roma, 13 mag. (LaPresse) – Complessiva,ente, nel 2021 nei Paesi dell’Unione europea c’erano 475.038 persone nelle celle, cioè 106 detenuti ogni 100mila cittadini. Il tasso è aumentato dopo un calo nel 2020 (quando erano 104 prigionieri ogni 100.000 persone), ma è comunque il secondo dato più basso dall’inizio del secolo. Lo rileva l’Eurostat, secondo cui i tassi più alti di detenuti per 100.000 persone nel 2021 sono stati in Ungheria e Polonia (entrambi 191), seguiti dalla Slovacchia (185). I tassi più bassi si registrano in Finlandia (51), Slovenia (54) e Paesi Bassi (65). In 14 dei 26 paesi dell’UE che hanno fornito dati, il tasso di detenuti è aumentato rispetto al 2020.

