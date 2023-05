La denuncia è stata fatta dall'organizzazione 'Essere Animali' durante dei sopralluoghi a Ravenna e Forlì-Cesena

In alcuni allevamenti colpiti dal maltempo le condizioni degli animali sono drammatiche. Lo denuncia l’organizzazione ‘Essere Animali’ che venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 maggio ha fatto dei sopralluoghi nelle province di Ravenna e Forlì-Cesena. A Bertinoro (FC) un allevamento con migliaia di suini era ancora parzialmente allagato, con oltre 50 cm di acqua all’interno dei capannoni e all’esterno c’erano oltre 100 animali morti. Situazione grave anche a Bagnacavallo, nel Ravennate, nell’allevamento di galline in San Lorenzo in Noceto e a Lugo.

