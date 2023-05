Strade come fiumi e persone soccorse a bordo di gommoni: le immagini del 18 maggio

La zona di Faenza è tra le più colpite dall’alluvione che ha messo in ginocchio l’Emilia-Romagna. Ancora giovedì mattina erano in corso le operazioni di soccorso della popolazione da evacuare dalle aree allagate. Allerta rossa meteo anche per oggi in Emilia-Romagna dove sono almeno 9 le vittime causate dal maltempo che ha colpito anche le vicine Marche.

