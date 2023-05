In città continua a piovere, gravi i danni provocati dall'esondazione del Savio

E’ ancora emergenza maltempo a Cesena, dove continua a piovere. Mercoledì mattina le strade della città erano ancora sommerse dall’acqua, a causa dell’esondazione del fiume Savio.

Il sindaco della città romagnola Enzo Lattuca ha spiegato che “il livello di piena del Savio sta crescendo”. “Nella mattinata era sceso, ma le abbondanti piogge, non tanto qui in città, anche se, al momento, ha ricominciato a piovere, ma dall’alta valle del Savio, nella zona di Bagno di Romagna in particolare, sta generando un rapido afflusso crescente del fiume Savio, quindi non possiamo escludere che ci siano ulteriori superamenti di argini, così come è accaduto ieri alle 16”, ha dichiarato intervenendo a Rainews24.

“Ricordiamo a tutti i cittadini di rimanere lontani dai fiumi, a non accedere per alcun motivo ai locali interrati e seminterrati e per chi abita vicino al fiume tenersi al primo piano e non scendere a piano terra”, ha aggiunto Lattuca.

