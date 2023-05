Persone bloccate sui tetti, sul posto i vigili del fuoco

Il fiume Savio è esondato in centro a Cesena. Nella zona di via Roversano e via dei Mulini sono state segnalate persone bloccate sui tetti per l’alto livello dell’acqua. In corso sull’area operazioni di soccorso con l’elicottero dei vigili del fuoco.

