Operazione della Guardia di Finanza: il valore supera i 65mila euro

Sequestrati dalla Guardia di Finanza di Pescara e Chieti 54mila articoli non conformi tra giocattoli, magliette, cappellini, bandane, kit per ciclisti, gadget da supporter per il Giro d’Italia. I prodotti sono stati scoperti in 2 furgoni ed erano confezionati in ‘kit rosa’ destinati per la vendita agli spettatori del Giro d’Italia sulla Costa dei Trabocchi. Gli articoli, dal valore di mercato di oltre 65mila euro, sono stati trovati privi della marcatura CE, delle avvertenze d’uso e delle istruzioni di sicurezza. La Guardia di Finanza ha requisito la merce perché potenzialmente pericolosa, segnalando il responsabile alla Camera di commercio. Sono scattate anche le sanzioni che possono arrivare fino a 36mila euro, così come previsto dal Codice del consumo e dalla normativa sulla sicurezza dei giocattoli.

