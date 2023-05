Si parte dall'Abruzzo con una cronometro individuale da Fossacesia Marina a Ortona di 19,6 km

Ha preso il via la prima tappa del Giro d’Italia edizione 106, in programma dal 6 al 28 maggio e organizzato da RCS Sport. La Corsa Rosa ha preso il via con la Costa dei Trabocchi Tudor ITT, una cronometro individuale di 19.6 km da Fossacesia Marina a Ortona. Il primo corridore a prendere il via alle 13:50 è stato Laurens Huys (Intermarché – Circus – Wanty). L’ultimo corridore a partire sarà Stefano Oldani (Alpecin-Deceuninck) alle 16:45. I grandi favoriti di oggi sono Remco Evenepoel, Primoz Roglic, Stefan Küng e Filippo Ganna.

