Fugatti la ha firmata ieri: "Provvedimento sospeso fino all'11 maggio"

Nuova ordinanza di abbattimento per l’orsa JJ4: l’ha firmata nella tarda serata di ieri il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. “Il provvedimento viene però sospeso fino all’11 maggio, in attesa del pronunciamento del Tar – si legge nel provvedimento -. Una volta ottenuto questo, l’abbattimento deve essere effettuato al più presto”. La Lav ha già comunicato il ricorso urgente contro la misura decisa dalla Provincia e ha depositato a procura della Repubblica, a carabinieri, all’azienda sanitaria.

La reazione degli animalisti

“Non possiamo escludere che il piccolo trovato morto fosse il figlio JJ4. Attendiamo risposte per dissipare i nostri dubbi e per avere notizie dei cucciolini di JJ4. Vorremmo risposte chiare anche per tranquillizzare i tantissimi che ci scrivono per avere notizie e rassicurazioni”. Lo dice Gian Marco Prampolini, presidente Leal, sottolineando “la preoccupazione per lo stato di salute dell’orsa dei quali non si hanno notizie certe”.

