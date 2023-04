Il ministro "Dobbiamo provare a trovare un luogo dove portarla"

“Noi dobbiamo provare a trovare un luogo dove portare l’orsa, in quel modo riusciremo a non doverla abbattere.Il problema è che in quella realtà ci sono 120 orsi dove potrebbero starcene 40, sono stati immessi per una scelta dell’uomo, fatta a fini turistici, poi è scappata di mano la situazione e gli orsi sono aumentati a dismisura. Serve un piano di trasferimento”. Così il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervenuto a ‘Radio Anch’io’. “Se il Tar decidesse per l’abbattimento”, aggiunge Pichetto, “con Fugatti, con cui mi sento molto spesso, faremo a quel punto una valutazione. Da qui all’11 maggio cercheremo delle soluzioni di trasferimento. Me la sento abbastanza di dire che non abbatteremo l’orsa, spero che troveremo una soluzione di trasferimento da qualche parte”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata