Il leader del Movimento 5 Stelle: "La Russa? Approccio culturale misero"

Visita a sorpresa del presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte al Museo della Resistenza in via Tasso a Roma, in occasione del 25 aprile. “Ci tenevo ad essere qui oggi”, ha detto il leader pentastellato: “Questo è un museo molto particolare dove sono raccolte tantissime testimonianze di una fase tragica della nostra storia, ma lo stesso palazzo è una parte importante della nostra storia”. Conte è stato accolto dal presidente del Museo, Antonio Parisella col quale ha scambiato qualche parola ricordando le morte persone detenute e torturate in questo palazzo, sede delle SS durante l’occupazione, tra cui molti giuristi. “Non ho mai sentito da parte di esponenti della destra l’accettazione della resistenza, cioè è l’antifascismo che diventa patrimonio popolare”, ha detto Parisella:”La resistenza è una durissima guerra, anche civile, ma è quella che ha fatto diventare popolare l’antifascismo”, ha concluso.

