Il leader del Movimento 5 Stelle: "La Russa? Approccio culturale misero"

Nella lettera della premier Giorgia Meloni al Corriere della Sera sul 25 aprile “è apprezzabile lo sforzo, se il leader si esprime e cerca di fissare alcuni punti fermi va apprezzato perché è il leader che parla, poi non significa che riesca a portarsi tutti dietro”. A dirlo è il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte conversando con i giornalisti mentre è in attesa di entrare al Museo della Resistenza. Poi sulle parole di La Russa l’ex premier aggiunge: “È un approccio culturale molto misero, dire che la nostra costituzione non è antifascista o che non abbia valori antifascisti perché non contiene la parola ‘antifascista’ è un approccio limitato sul piano culturale”.

