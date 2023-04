Opera realizzata dallo street artist Jorit per ricordare il cooperante morto in Colombia

Su una delle facciate esterne del liceo Elio Vittorini di Napoli questa mattina è stato inaugurato il murale dedicato a Mario Paciolla, il cooperante trovato senza vita il 15 luglio 2020 in Colombia nella sua casa di San Vicente del Caguán. L’opera è stata realizzata dallo street artist Jorit. Alla cerimonia presenti la madre di Mario, Anna Motta e Roberto Fico, ex Presidente della Camera. Sin dall’inizio la causa della morte di Mario Paciolla è risultata essere poco chiara. Ritrovato impiccato con un lenzuolo, il decesso è stato inizialmente classificato come suicidio. A seguito di una mobilitazione generale e di nuovi elementi, le autorità colombiane iniziano le indagini su quattro poliziotti, accusati di aver consentito a funzionari delle Nazioni Unite di prelevare oggetti personali della vittima. Anche la procura di Roma apre un fascicolo per chiarire la causa della morte del giovane attivista napoletano. Il caso Paciolla viene seguito dal legale Alessandra Ballerini, stesso avvocato dell’omicidio di Giulio Regeni. Il 19 ottobre 2022 la procura di Roma chiede l’archiviazione del caso confermando il suicidio.

