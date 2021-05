La madre: "Non ci fermeremo finché non sapremo la verità". Il volontario Onu 33enne era stato ritrovato morto nella sua abitazione in Colombia

(LaPresse) I familiari e gli amici di Mario Paciolla, il volontario Onu 33enne ritrovato morto nella sua abitazione in Colombia, hanno voluto rendere omaggio alla sua memoria realizzando un murale raffigurante il suo volto e la scritta “Diritti Umani”. Il Comune di Napoli, che ha concesso il muro sul quale è stata realizzata l’opera, ha partecipato alla cerimonia con diversi rappresentanti tra cui il sindaco Luigi De Magistris. “Non sappiamo ancora nulla, la Procura mantiene uno strettissimo riserbo”, afferma la madre di Mario, Anna Motta. “Quello di cui siamo certi è che non ci fermeremo finché non sapremo la verità sulle cause della morte di mio figlio”.

