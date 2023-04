Foto d'archivio

Due gruppi ultras si sono affrontati nei pressi di via Bobbio: 38 le persone al momento identificate

Scontri tra tifoserie nel primo pomeriggio a Genova nei pressi di via Bobbio dove due gruppi di ultras della Sampdoria e della Cremonese si sono affrontati a poca distanza dalla zona dello stadio Luigi Ferraris dove alle 16.30 prenderà il via il match tra le due squadre valido per la 29esima giornata di Serie A. Una cinquantina i tifosi che si sono scontrati, 3 sostenitori della Cremonese sono rimasti feriti in modo lieve e sono stati trasportati in ospedale in codice giallo per le contusioni riportate. Sul posto le volanti della questura e gli uomini della Digos per chiarire la dinamica dell’accaduto: 38 gli ultras al momento identificati.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata