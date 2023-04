Tante emozioni e un punto a testa alla Dacia Arena, nel match chiuso dal rigore di Beto

Il Monza sfiora il successo in trasferta contro l’Udinese che alla ‘Dacia Arena’, nella partita valida per la 29esima giornata di Serie A, dopo essere passata in vantaggio nel primo tempo si fa ribaltare nella ripresa dai biancorossi trovando poi a tempo scaduto il rigore di Beto per il definitivo 2-2. Decisivo il fallo in area di Petagna su Nestorovski che permette ai bianconeri di evitare la sconfitta. La squadra di Sottil va in vantaggio con Lovric al 18′ ma nella ripresa il Monza, reduce dal ko interno con la Lazio e da una settimana difficile segnata dalle condizioni di salute del patron dei biancorossi Silvio Berlusconi, trova le energie nervose per ribaltare la sfida con il pareggio al 48′ di Colpani su un rasoterra preciso su splendido assist di Carlos Augusto, e la rete del sorpasso di Rovella al 56′ abile a sfruttare un filtrante di Sensi. Al 92′ il penalty per l’Udinese che Beto dal dischetto non sbaglia. I friulani salgono a 39 punti al momentaneo 10mo posto mentre il Monza resta al 13mo posto con 35 punti.

