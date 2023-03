Lo riporta il sito Aftenposten, sono due i feriti

Un gruppo di cinque italiani è rimasto coinvolto in una delle valanghe che si sono abbattute oggi in Norvegia. Lo riporta il sito Aftenposten specificando che uno di loro è morto, un altro è gravemente ferito e uno ha ferite moderate. Gli ultimi due sono illesi. La polizia non ha ancora allertato i parenti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata