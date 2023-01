È successo a Melhus, nel centro del Paese. Nel bilancio ci sono anche due feriti, la causa della caduta è da attribuire al forte vento

È di un morto e 2 feriti in Norvegia il bilancio del crollo di una gru da cantiere su un centro commerciale a Melhus, nel centro del Paese, colpita da forti venti. Lo riferisce la polizia locale. Il portavoce della polizia, Ebbe Kimo, ha dichiarato al quotidiano VG che probabilmente sono stati i venti a provocare il crollo della gru, alta almeno 50 metri, che ha causato danni al primo e al secondo piano del centro commerciale. I vigili del fuoco hanno ispezionato l’edificio alla ricerca di eventuali vittime e nelle ricerche hanno usato anche unità cinofile e un drone. Una persona segnalata come dispersa è stata trovata morta, mentre non risultano altri dispersi. Melhus si trova a sud di Trondheim, terza città del Paese scandinavo.

Il crollo della gru è avvenuto alle 9:17 locali, quando nel centro commerciale Melhustorget secondo i media norvegesi non c’erano molti clienti. Le persone che si trovavano all’interno del centro commerciale, compresi i dipendenti del negozio, sono state evacuate nella vicina sede del municipio. Il quotidiano locale Tronderbladet ha riferito che il tetto del centro commerciale ha ceduto. La gru si trovava in un cantiere del centro commerciale, che stava per essere ampliato con nuovi negozi e appartamenti. Secondo il sito web della struttura, il centro commerciale ampliato dovrebbe aprire in due fasi nel 2023. Una seconda gru si trovava nello stesso cantiere e l’agenzia di stampa norvegese NTB riporta che la polizia si è attivata per mettere in sicurezza altri macchinari alti nella zona. Secondo l’Istituto meteorologico norvegese, oggi sono stati segnalati forti venti sulla Norvegia.

