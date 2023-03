La replica della premier alla Camera nel dibattito in vista del prossimo Consiglio europeo

“Pur senza avere evidenze e prove, e nonostante il governo abbia raccontato quanto accaduto a Cutro minuto per minuto, si continua implicitamente a voler dire che il governo non avrebbe salvato le persone perché non aveva la volontà di salvarle. Si continua a insinuare questo dubbio pur senza avere elementi”. Così la premier Giorgia Meloni nelle repliche alla Camera dopo il dibattito sulle comunicazioni in vista del prossimo Consiglio europeo.

