Alla Camera dei Deputati le comunicazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 23-24 marzo. Ieri sera in un tweet la presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha reso nota una “fruttuosa telefonata con la premier Giorgia Meloni sulla migrazione in vista del Consiglio europeo. Dobbiamo continuare ad agire in modo rapido e coordinato. È così che abbiamo ottenuto solidi progressi finora. Abbiamo discusso della necessità di sostenere i partner nordafricani, di prevenire le partenze irregolari e le perdite di vite umane in mare”.

Giorgia Meloni siede al suo posto, al centro dei banchi del Governo, nell’aula della Camera nel corso del dibattito sulle comunicazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni sul prossimo Consiglio europeo. Al suo il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani e il titolare degli Affari europei Raffaele Fitto. Assenti i ministri della Lega, nonostante stia parlando un deputato del Carroccio, Stefano Candiani. L’aula, in ogni caso, non registra il tutto esaurito. Diversi gli scranni vuoti, eccezion fatta pere file di FdI.

“La Lega assente dai banchi del Governo. L’intervento di ieri in Senato del capogruppo contro la linea della Meloni sull’Ucraina. Questo esecutivo è già in crisi. Per le ragioni sbagliate”. Così su Twitter il leader del terzo polo Carlo Calenda, che pubblica una foto dei banchi del governo a Montecitorio, dove è presente la premier Giorgia Meloni per il dibattito sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo.

La Lega assente dai banchi del Governo. L’intervento di ieri in Senato del capogruppo contro la linea della Meloni sull’Ucraina. Questo esecutivo è già in crisi. Per le ragioni sbagliate. pic.twitter.com/4Z1uYLej0U — Carlo Calenda (@CarloCalenda) March 22, 2023

È iniziata alle 9:30 alla Camera la discussione sulle comunicazioni della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista del prossimo Consiglio europeo del 23 e 24 marzo. Alla discussione sono iscritti a parlare 15 deputati e la replica della premier in aula è attesa quindi tra oltre due ore.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata alla Camera dove a breve inizierà il dibattito sulle comunicazioni della premier in vista del prossimo Consiglio europeo in programma giovedì e venerdì a Bruxelles.

